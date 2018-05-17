Ирина Вышинская – супруга задержанного в Киеве руководителя информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского – рассказала по скайпу, что ей известно о ситуации с мужем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ирины Вышинской, ей известно лишь то, что ее муж находится в Херсоне с адвокатами. Последний раз она созванивалась с ним в воскресенье, а около половины десятого утра в понедельник его телефон уже не отвечал.

"Я так понимаю, что именно в этот период произошло задержание и больше мы с ним на связь не выходили", - говорит Ирина Вышинская.

Также она добавила, что в квартире Кирилла в Киеве произвели обыск. Также обыски прошли в квартирах пожилых родителей Кирилла Вышинского в Днепре.

"Я очень хотела бы поехать, но квартира может быть опечатана и находится под наблюдением. И мне, как женщине, одной некомфортно ехать туда. Мне, как жене, хочется видеть своего мужа. Я прилетела вчера в Киев и пока не вижу смысла ехать в Херсон. Как только ситуация станет разруливаться, станет понятно, где я буду", - говорит Ирина.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан по подозрению в госизмене.

Ранее "Страна" писала о том, что Херсонский суд арестовал Вышинского на 60 дней.