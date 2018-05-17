Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2018", рассказала о своих чувствах во время соревнования. Ее слова с пресс-конференции в четверг, 17 мая, передает РБК.

"Евровидение", безусловно, колоссальный опыт в моей жизни, в моем творчестве. О нем я буду вспоминать всегда, думаю, всю свою жизнь. Сожалею, что я переволновалась, не оправдала надежд - своих и людей, которые меня поддерживали", - заявила исполнительница.

Комментируя паузу во время исполнения своей песни на сцене "Евровидения", Самойлова сказала, что она хотела "отдышаться", а не забыла слова. "Я не забыла слова, слова своей песни я помню хорошо. Просто сильно перенервничала. Решила отдышаться, чтобы кома в горле не было", - объяснила певица.

Она также рассказала об обрушившейся на нее критике. "Шквал критики на меня обвалился еще до объявления песни. Как только объявили, что я еду, появилась критика", - добавила певица.

Она добавила, что не видит в своём результате политической подоплёки, и поблагодарила зрителей, поддержавших её.

Самойлова спела песню I Won't Break во втором полуфинале "Евровидения", прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри артистка не попала в финал. Ее выступление появилось в сети и собрало 66 тысяч дислайков.

Как сообщала "Страна", в России обвинили Украину в неудачном выступлении Юлии Самойловой на Евровидении-2018.

Мы писали, что победитель украинского шоу оказался участником провального номера российской певицы на Евровидении.

Также появилось видео провального выступления Юлии Самойловой.