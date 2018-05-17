Руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко показал новый логотип омбудсмена на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Друзья! Facebook-опрос! Как вам новое лого Уполномоченного по правам человека? По этическим соображениям свое мнение я не высказываю, а ваше важно услышать! Заранее благодарю", - написал в соцсети Крикливенко.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать. Большинство откликнувшихся на опрос негативно высказывались о логотипе, сравнивая его с тюремной татуировкой.

Фото: facebook.com

"Тюльпан за колючей проволкой означает, что совершеннолетие встретил в тюрьме. Несколько странная эмблема", - пишут в комментариях.

"Не очень удачный логотип", - деликатно высказался другой пользователь.

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