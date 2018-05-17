В четверг, 17 мая в центре Киева, на Крещатике несколько раз прозвучали сирены. Также жители и гости столицы слышали невнятную речь по громкоговорителю.

В редакцию в полдень 17 мая позвонили взволнованные жители Киева. На Крещатике неоднократно прозвучали гудки неизвестного ранее происхождения, передает Информатор.

В Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА журналистам сообщили, что в Киеве сейчас проводят модернизацию систем уличного оповещения. На данный момент проводят практическую установку и тестирование в трех районах, задействованных во время проведения финала Лиги Чемпионов. Конкретно - это улица Крещатик, район НСК "Олимпийский" и район стадиона "Динамо".

"Система уличного оповещения состоит из двух частей. Сначала звучит сирена, которая привлекает внимание. После сигнала сирены следует голосовое сообщение, которое информирует о происшествии и указывает на дальнейшие действия", - рассказал руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.

Ткачук также сообщил, что по мере установки сигнальных систем будут проводиться тестовые запуски. Так что, будьте готовы, что гудки сирен на улицах Киева будут продолжать звучать.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Дружбы Народов подожгли паб "Лига чемпионов". Сам пожар еще до прибытия пожарного расчета погасили жильцы соседнего дома.

Напомним, что на Крещатике напоили и обокрали иностранца.