В четверг, 17 мая, на торгах стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Об этом пишет Прайм.

Повышение произошло после публикации днем ранее статистики по запасам "черного золота" в США, которые сократились вторую неделю подряд.

По состоянию на 12.52 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,78%, до 79,9 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она достигала отметки в 80,12 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,91%, до 72,14 доллара за баррель.

Как сообщала "Страна", 17 мая цены на нефть продолжили расти на фоне сокращения запасов в США и новых опасений обострения на Ближнем Востоке и в Корее.

А аналитики банковского холдинга Morgan Stanley ждут нефть по $90 за баррель на фоне революции в судоходстве.

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