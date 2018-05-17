Закон об Антикоррупционном суде является критически важным требованием для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Об этом сообщает Интерфакс- Украина

Как сообщала "Страна", ранее спикер верховной Рады Андрей Парубий распорядился ускорить рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде. Он также заявил, что Рада может принять закон об Антикоррупционном суде до 1 июня.

Ранее сообщалось, что на заседании согласительного совета 14 мая спикер Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному Комитету Рады по вопросам правовой политики ускориться с подготовкой законопроекта об Антикоррупционном суде ко второму чтению 16 мая.

Однако рассмотрения не произошло из-за отсутствия кворума.