ПриватБанк в четверг, 17 мая, запустил в Украине платежный сервис Apple Pay. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Фото: facebook.com/o.danyliuk

"Apple Pay в Украине! С сегодняшнего дня ПриватБанк запустил этот популярный в мире сервис платежей", – написал Данилюк.

По мнентю главы Минфина, запуск новой платежной системы является показателем привлекательности украинского рынка для мировых инновационных компаний.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, для использования указанного платежного сервиса нужно подключить кредитную или дебетовую карту банка Visa или Mastercard через приложение Privat24 или Wallet.

"В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch", – говорится в сообщении финучреждения.

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл позже на брифинге отметил, что приход в Украину Apple Pay на практике означает прорыв в государственной программе cashless.

"Для Украины это большой шаг, с одной стороны, с точки зрения инноваций, с другой стороны - с точки зрения государственной программы cashless. Это большой шаг вперед. Думаю, для Украины это очень важно",- сказал он.

Руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан добавил, что приход на украинский рынок одной из ведущих в мире технологии мобильных платежей становится решающим стимулом для большого и малого бизнеса к активному переходу на cashless-технологии.

"Уже за первый месяц работы в Украине Apple Pay мы рассчитываем на значительное увеличение доли мобильных платежей наших клиентов",- добавил он, указав, что в настоящее время пользователями мобильного приложения "Приват24" являются более 2 млн клиентов банка.

По словам генерального директора представительства Mastercard Europe в Украине Веры Платоновой, количество платежей при помощи мобильного телефона в Украине в 2017 году выросло в 14 раз, что и обусловило приход Apple Pay.

"Украина - очень развитый рынок с точки зрения бесконтактных платежей. В мире за 2017 год количество платежей при помощи мобильного телефона выросло в четыре раза, а в Украине – в 14 раз. Поэтому неудивительно, что Apple Pay пришел в Украину - одну из первых стран в нашем регионе", – сказала она.

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