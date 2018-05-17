Европейские компании, работающие совместно с Россией над строительством газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2), могут оказаться под санкциями США. Такое заявление сделала зампомощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Удкирк, сообщает Bloomberg.

Выступая перед журналистами в Берлине, Удкирк указала, что ограничения могут быть введены в соответствии с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в августе 2017 года. Он предусматривает, что под санкции могут попасть любые проекты России в сфере энергетики.

"Это означает любой проект по строительству трубопроводов. В мире есть множество проектов по строительству трубопроводов, которые потенциально могут оказаться под санкциями", - подчеркнула Удкирк.

Она напомнила, что Вашингтон выступает против строительства Nord Stream 2 по соображениям национальной безопасности. По ее словам, Россия может разместить следящие устройства по всему маршруту трубопровода. Удкирк отказалась отвечать на вопрос, о каких следящих устройствах может идти речь. Попутно она назвала "ложными" утверждения, что Вашингтон возражает против строительства трубопровода, так как рассматривает Европу как потенциальный рынок для своего сжиженного газа.

В компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект по строительству "Северного поток-2", в ответ на запрос РБК сообщили, что обвинение в установке разведывательного оборудования является надуманным, а проектная документация на трубопровод одобрена властями пяти стран, через воды которых он пройдет.

"Система Nord Stream 2 будет состоять только из двух нитей стальных трубопроводов с бетонным покрытием,проложенных на морском дне. Любое оборудование, необходимое для работы трубопровода, устанавливается на поверхности, как указано в заявках на разрешение, поданных в страны, воды которых пересекает трубопровод. На трубопроводе нет оборудования для наблюдения или слежения (как и источников питания)", - сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер.

Он также указал, что власти стран, согласовавших проект, имеют право контролировать как материалы, которые используются для строительства газопровода, так и сам процесс строительства "всякий раз, когда захотят".

О том, что против компаний, имеющих отношение к строительству "Северного потока-2", могут быть применены ограничительные меры со стороны США, ранее говорила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. По ее словам, внешнеполитическое ведомство США потратило "очень много времени" на то, чтобы объяснить лидерам европейских стран последствия принятия в США CAATSA.

"Мы дали ясно понять, что фирмы, работающие в секторе, связанном с российскими трубопроводами, экспортирующими энергоресурсы, могут навлечь на себя санкции в рамках CAATSA", - подчеркнула Нойерт.

В США введение санкций против партнеров Nord Stream 2 лоббирует группа сенаторов. Кроме того, против его строительства выступают Эстония, Литва, Польша и Латвия.

Как сообщала "Страна", Дания даст разрешение на "Северный поток-2" при условии сохранения транзита газа через Украину.

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