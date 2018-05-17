Легендарный музыкант Элтон Джон, который, по данным прессы, споет на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, планирует в конце мая посетить Киев.

Музыкант является основателем благотворительного фонда, направленного на борьбу со СПИДом и прибудет в Украину с благотворительной целью. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда Елены Пинчук.

Он посетит Украину по приглашению фонда Елены Пинчук и проведет информационную благотворительную акцию "День с Элтоном Джоном", целью которой является профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом в Украине.

Сэр Элтон проведет встречу с украинскими борцами со СПИДом и пообщается с ВИЧ-положительными людьми.

Гости мероприятия смогут посетить фотовыставку, которая покажет историю 11 лет совместной деятельности Фонда Елены Пинчук и Фонда Элтона Джона.

По просьбе британского музыканта в Киеве будет снова представлен международный арт-проект, созданный одним из самых известных современных художников Ай Вей Веем.

Стоимость входного билета составит 100 грн. А все собранные средства от проданных билетов в этот день будут направлены на реализацию проекта по созданию информационно-образовательного центра для молодежи в Киеве.

Мероприятие с Элтоном Джоном пройдет в рамках специального "Кураж Базара" на территории "Арт-завода Платформа".

Как сообщала "Страна", Черкасский художник стал автором обложки нового альбома Элтона Джона. Было создано семь иллюстраций, одну из которых можно увидеть на обложке, а остальные находятся внутри.

Напомним, что Элтон Джон выходит на пенсию. Леди Гага, The Killers и Coldplay запишут для него альбом.