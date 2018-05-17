В Харькове сотрудникам Министерства социальной политики было рекомендовано явиться на работу 17 мая, в день визита премьер-министра Владимира Гройсмана, в национальной одежде. Соответствующую разнарядку прислал в регионы министр социальной политики Андрей Рева.

Об этом сообщил на Facebook юрист Алексей Романов.

"Сегодня премьер Гройсман - на совещании в Харькове. Дресс-кодом участников совещания озаботился лично целый министр Рева. И разослал на места вот такую бумагу. Заботливый министр обязал всех участников совещания прийти не просто в вышиванке, а "в национальному вбранні". Видимо, это самый важный вопрос повестки дня. То есть, впридачу к вышиванке должны быть еще шаровары, кирзови чоботы и сабля, правильно? А у женщин - намисто, запаска і чобітки в эту жару? А гопак танцевать будут? Совещание, все-таки", - написал Романов.

Фото: facebook.com/olexijromanov1

Как сообщала "Страна", в День вышиванки 17 мая нардепы Виктория Сюмар и Татьяна Острикова пришли в Раду в одинаковых платьях за 5000 гривен.

А Петр Порошенко открыл опорную школу в Днепре и, стоя спиной к детям в вышиванках, рассказал о децентрализации и вступлении Украины в Евросоюз.