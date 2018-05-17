В Одессе жена президента Марина Порошенко вместе со школьниками и мэром города Геннадием Трухановым, который сейчас находится под следствием НАБУ, вышивала семиметровый рушник национального единства.

Об этом свидетельствуют фото на сайте главы государства. Также об этом сообщает и местное издание "Думская".

Труханов при этом имел довольно напряженное и невеселое выражение лица.

Фото: president.gov.ua

Фото: dumskaya.net

Отмечается, что на старинном холсте, которому уже более 100 лет, "стежок к стежку вышивали более 1500 рукодельниц".

Как рассказала директор областного центра украинской культуры Валентина Витос, рушник вышивают уже три года. "В центре композиции — Дерево Жизни. Самый большой цветок символизирует Одессу. Вокруг — шесть меньших цветков. Это города областного подчинения Измаил, Теплодар, Подольск, Южный, Черноморск, Белгород-Днестровский. Дальше — 26 цветов по числу районов", - сказала она.

Ранее "Страна" сообщала о дне вышиванки у политиков: загорелый Кононенко надел вышитую сорочку под пиджак, а Турчинов позировал в сорочке с гербом.

Также Порошенко поздравил украинцев с Днем вышиванки.