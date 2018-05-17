В крупнейшей видеохостинговой компании мира YouTube планируют представить собственный сервис музыкального вещания - "YouTube Music" во вторник, 22 мая.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Музыкальный сервис намерены распространять через мобильное приложение и версию для компьютеров. Изначально он будет доступен в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее.

Сообщается, что в ближайшие недели его географический охват расширится.

Музыка будет предоставляться бесплатно, при этом за $9,99 в месяц пользователи могут получить премиум-версию, без рекламы и с возможностью скачивания треков и альбомов.

Таким образом, YouTube, принадлежащий Google, составит конкуренцию аналогичному музыкальному сервису Apple Music и шведской Spotify.

Фото: youtube.googleblog.com

Как сообщала "Страна", по данным журналистов в YouTube должны были представить собственный платный сервис прослушивания музыки еще в марте. По информации Bloomberg, его должны были назвать Remix.

Напомним, что хит Despacito побил собственный рекорд, набрав 4 миллиарда просмотров на YouTube.