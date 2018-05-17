В субботу, 26 мая, когда в Киеве будет проводиться финал мужской Лиги чемпионов УЕФА, киевлянам и гостям города стоит отказаться от использования собственного транспорта для передвижения по центру столицы. Такую рекомендацию дал один из организаторов - менеджер по транспорту и мобильности Сергей Хижняк, сообщает Укринформ.

"Для местных жителей есть просьба не выезжать в центр города на собственных автомобилях. Рекомендуем, если хотите приехать в центр города, в субботу общественный транспорт будет работать, метрополитен ", - сказал Хижняк.

По его словам, тем, у кого есть билеты на матчи, но нет мест для парковки, которые заранее предусмотрели организаторы, не стоит пытаться подъехать максимально близко к НСК "Олимпийский". "Вокруг транспортного периметра мы ожидаем, что будут маршруты объезда. Таким образом, припарковаться рядом со стадионом будет невозможно", - заверил он.

"И те люди, которые живут в транспортном периметре, а туда попадает ряд домов, проехать смогут только с паспортом и пропиской. Если этого нет, то заехать в транспортный периметр будет невозможно", - сказал он.

Менеджер по транспорту и мобильности во время проведения матчей объяснил, что это делается прежде всего ради безопасности.

"Есть печальные прецеденты Лондона, Барселоны и других городов, когда в толпу въехал грузовик. Поэтому в этот раз, в отличие от Евро-2012, будет именно так. Любые попытки будут очень жестко пресекаться ", - подчеркнул Хижняк.

Он также напомнил, что для всех владельцев билетов на матчи турнира, а также аккредитованных СМИ и организаторов турнира, проезд в общественном транспорте будет бесплатным. УЕФА возместит впоследствии городу затраты на бесплатную перевозку для владельцев билетов.

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