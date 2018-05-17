В Черкассах дерево упало на младших школьников, четыре человека попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Фото: ch.npu.gov.ua

ЧП произошло на улице Леси Украинки около 12:00, когда ученики второго класса одной из местных школ возвращались с экскурсии.

"В результате телесные повреждения получил четыре ребенка. Детей доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь, погибших нет", - говорится в сообщении.

Фото: ch.npu.gov.ua

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черкасского отдела полиции.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства", - подытожили в полиции. Там отмечают, что дерево было в аварийном состоянии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве до сих пор не знают, чем отравились школьники в Черкассах.

Также в Черкассах выписали из больниц всех пострадавших от таинственного отравления на линейке.