Любимица миллионов, актриса, игравшая Роксолану в известном сериале "Великолепный век" Мерьем Узерли, подкорректировала лицо. Изменение внешности вызвало бурю эмоций со стороны зрителей. Об этом сообщает ТСН.

Известно, что актриса кардинально изменила внешность именно после окончания съемок сериала. Зрители запомнили главную героиню нашумевшего сериала пышной и с пухлыми щечками.

Теперь же у Узерли появились изящные скулы и большие губы. Изменение ее внешности ошеломило ее поклонников и стало причиной дискуссий и едва ли не главной темой турецких ток-шоу.

"Если рассматривать фото, что было в сериале, мы видим довольно плоские у нее скулы. На этой фотографии мы видим четко изящный носик, мы видим выраженные скулы и удалены жировые комочки Биша, потому что вся нижняя часть лица у нее уменьшилась. Не исключено , что здесь есть имплант, потому что очень выражены скулы ", - говорит кандидат медицинских наук, пластический хирург Павел Денищук.

Новый образ турецко-немецкой Роксоланы понравился и нашей украинской Роксолане - Ольге Сумской.

"Стала красивее и сексуальнее. Я вижу только уколы красоты и они умеренные и мне нравится", - говорит она.

Ольгу Сумская говорит, что и сама не против легкого ухода, чтобы женщины это делали в меру.

"Это прекрасно, она находится в своей лучшей форме как для ее лет, поэтому я ее всесторонне поддерживаю", - говорит украинская актриса.

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