Генпрокуратура завершила расследование дела о бойне силовиков в Княжичах
Генпрокуратура завершила досудебное расследование по делу, касающемся перестрелки в селе Княжичи Киевской области, в результате чего от пулевых ранений погибли четыре сотрудника полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В деле фигурируют пять должностных лиц.
Материалы досудебного расследования открыты для ознакомления подозреваемым, защитникам и потерпевшим и их представителям.
В ночь на 4 декабря 2-18 года в селе Княжичи Броварского района в Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны МВД и полицией погибли 5 правоохранителей.
По версии МВД, группа задержания уголовного розыска и спецподразделения "КОРД" ожидали в заброшенном доме грабителей. Когда в одном из домов сработала сигнализация, на место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.
Ранее "Страна" сообщала, что суд снял электронный браслет с участника перестрелки в Княжичах Куряты.
Также бойня в Княжичах. Суд отпустил из-под домашнего ареста главного фигуранта-полицейского.