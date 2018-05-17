Генпрокуратура завершила досудебное расследование по делу, касающемся перестрелки в селе Княжичи Киевской области, в результате чего от пулевых ранений погибли четыре сотрудника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В деле фигурируют пять должностных лиц.

Материалы досудебного расследования открыты для ознакомления подозреваемым, защитникам и потерпевшим и их представителям.

В ночь на 4 декабря 2-18 года в селе Княжичи Броварского района в Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны МВД и полицией погибли 5 правоохранителей.

По версии МВД, группа задержания уголовного розыска и спецподразделения "КОРД" ожидали в заброшенном доме грабителей. Когда в одном из домов сработала сигнализация, на место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

Ранее "Страна" сообщала, что суд снял электронный браслет с участника перестрелки в Княжичах Куряты.

Также бойня в Княжичах. Суд отпустил из-под домашнего ареста главного фигуранта-полицейского.