Президент США Дональд Трамп посоветовал канцлеру Германии Ангеле Меркель отказаться от поддержки обходного газопровода Северный поток-2 (Nord Stream 2). В обмен за это он пообещал начать переговоры о новом торговом соглашении Вашингтона с ЕС.

От Германии требуется отозвать разрешение на строительство Северного потока-2 на своей территории. Об этом в четверг, 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в США и ЕС.

По словам собеседников журналистов, такое предложение Меркель Трамп сделал в апреле.

Как известно, власти ФРГ выдали разрешение на строительство Северного потока-2 еще 31 января 2018 года. В начале марта 2018 Союз охраны природы Германии вместе со Всемирным фондом дикой природы подали иск против строительства газопровода в территориальных водах страны. Несмотря на иск, оператор проекта Nord Stream 2 AG уже начал подготовительные работы на морском участке.

Nord Stream 2 еще предстоит получить разрешения на строительство в Швеции и Дании. В компании отмечают, что эта процедура "идет по графику".

Как сообщала "Страна", Берлин хочет получить гарантии для сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока - 2".

Отметим, что в Украине число аварийных газопроводов выросло вдвое.