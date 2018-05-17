В Киеве мотоциклист протаранил Volkswagen Tiguan. Инцидент произошел 17 мая около 14:20 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Терещенковской возле Domino’s Pizza. Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказал водитель автомобиля, он выезжал с Терещенковской, а мотоцикл Hyosung двигался по бульвару со стороны центра.

"Мотоциклист пролетел на красный", - сообщил водитель авто, который не пострадал при столкновении.

Фото: kiev.informator.ua

Задать вопросы водителю разбившегося байка не удалось. По словам медиков, состояние пострадавшего стабильное, но нужна госпитализация.

На месте столкновения сейчас работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства ДТП. Движение на перекрестке затруднено.

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