Пока в донецком "Шахтере" хранят молчание о судьбе главного тренера Паулу Фонсеки, информация о том, что он продлил контракт с клубом на два года, получает дополнительное подтверждение из солидных источников.

Так, например, спортивный репортер Daily Record Дункан Кастлс в своем Twitter написал о том, что Фонсека отработает с "горняками" еще минимум два сезона. И объяснил - почему...

"Поймите, что Паулу Фонсека согласился подписать новый двухлетний контракт с донецким "Шахтером" стоимостью до 9 миллионов евро после уплаты налогов", - написал Дункан Кастлс.

Фото: twitter.com/DuncanCastles

Напомним, что ради "Шахтера" Паулу Фонсека отказался от вакансии в английском "Вест Хэме", хотя и прошел там успешное собеседоване. проходил собеседование на вакантную должность в "Вест Хэме".

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер требует от комитета ФФУ по этике разобраться в странной истории.