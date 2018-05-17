Нацгвардия получила полтысячи противотанковых гранатометов RSRL-1 американского производства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

"40 мм комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году. Он является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов", - написал министр.

По словам Авакова, при создании комплекса удалось уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить боеспособность.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Ранее "Страна" сообщала, что Волкер заявил, что Украине не дадут оружия для наступательной войны против России.

Также минус 100 миллионов. В США хотят уменьшить военную помощь Украине.