Нацгвардия получила 500 гранатометов американского производства
Нацгвардия получила полтысячи противотанковых гранатометов RSRL-1 американского производства.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.
"40 мм комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году. Он является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола 1000 выстрелов", - написал министр.
По словам Авакова, при создании комплекса удалось уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить боеспособность.
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
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