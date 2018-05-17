Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов 329 IP-адреса, принадлежащих популярному мессенджеру WhatsApp. Об этом сообщает Медуза.

Издание проверило несколько IP-адресов WhatsApp, попавших в выгрузку, на сайте Роскомнадзора.

Там указано, что доступ к ним ограничивается по решению Генпрокуратуры 31.27.2018/Ид2971-18.

Фото: blocklist.rkn.gov.ru

По этому же решению в реестр вносились миллионы IP-адресов популярных хостинг-провайдеров, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram.

В ту же выгрузку реестра попал один IP-адрес Facebook, а также 18 IP-адресов российского хостинг-провайдера Selectel и еще несколько десятков адресов других российских компаний.

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил, что, кроме Telegram, блокировка может коснуться и Viber.

Также сообщалось, что 30 апреля в Москве на митинг против блокировки Telegram вышли около 7,5 тысяч человек. Митинг завершился массовым запуском бумажных самолетиков, которые являются символом мессенджера.