В субботу, 26 мая и накануне дня финала Лиги Чемпионов жизнь в Киеве серьезно изменится под влиянием десятков тысяч футбольных туристов. В первую очередь предусмотрены специальные варианты перемещений для футбольных болельщиков.

Менеджер по транспорту и мобильности во время киевских финалов ЛЧ Сергей Хижняк сообщил, что основной поток зарубежных болельщиков готов на себя принять аэропорт "Борисполь". 26 мая там ожидается прибытие 20 тысяч туристов, для которых организуют 100 чартерных авиарейсов, передает Информатор.

Специально для фанатов "Реал Мадрида" будет в аэропорте будет работать терминал B. Поклонников "Ливерпуля" встретит терминал D.

От аэропорта организуют несколько маршрутов, которые будут развозить людей по местам сбора болельщиков. Таких локаций в Киеве будет две: возле Дворца "Украина" и у парка Шевченко. Дополнительно, на Крещатике уже завершают возведение огромной фан-зоны.

В целях безопасности и удобства вокруг стадиона НСК "Олимпийский" введут "пешеходную милю". Транспорт будет пущен в объезд перекрытых улиц, а парковка возле футбольной арены будет запрещена.

Для людей, которые проживают в пределах этой зоны, проезд на транспорте будет возможен только по паспорту и прописке.

Хижняк попросил всех автомобилистов Киева, у которых есть желание направиться в сторону центра столицы в эти дни, во избежание дорожного коллапса, пересесть на общественный транспорт.

"Объездные дороги примут на себя всю нагрузку и не должны быть заставлены припаркованными машинами", - подчеркнул он.

На Бессарабской площади построили проект гигантского мяча. Готовясь к финалам мужской и женской ЛЧ, в городе уже перекрыли Крещатик. Также перед Лигой Чемпионов на центральных улицах Киева установят дополнительные биотуалеты.

Более детальную информацию об ограничениях движения можно найти ЗДЕСЬ.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в день финала ЛЧ в Киеве футбольных болельщиков и аккредитованных лиц будут возить бесплатно. В дни матчей в Киеве ожидается около 35 тысяч фанатов.

Напомним, что перед финалом Лиги чемпионов на Крещатике сыграют легенды Ливерпуля, Реала и команда друзей Андрея Шевченко.