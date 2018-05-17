Министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отчитался о практически полной готовности НСК "Олимпийский" к финалу Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем. За безопасностью и контролем поведения болельщиков будут следить 500 камер видеонаблюдения.

Об этом министр написал в своем Facebook.

"Проинспектировал завершение ремонтных работ на НСК "Олимпийский" в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов УЕФА. Стадион практически готов на 100%, остались лишь некоторые косметические работы.

Главное внимание мы уделили системе безопасности. В полтора раза было увеличено количество камер видеонаблюдения. Те, которые раньше работали были заменены. За безопасностью во время матча на трибунах и подходах к стадиону будут следить 500 камер со специально обустроенной контрольной комнаты. Камеры способны с очень далекого расстояния четко фиксировать лица нарушителей общественного порядка. Трансляцию игры между Реалом и Ливерпулем на весь мир обеспечат 50 телекамер, в то время как обычно используется до 20.

Министерство молодежи и спорта совместно с УЕФА в ежедневном режиме контролировало ход ремонтных работ. Лично убедился, что газон стадиона в прекрасном состоянии. Здесь проведен ремонт и обновление инженерных сетей, системы энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, системы освещения арены стадиона, вентиляции, гидроизоляции. Осуществлено благоустройство территории НСК и внутренних помещений стадиона. Отремонтированы лестницы, крыша и многое другое.

Уверен, матч пройдет на самом высоком международном уровне, а плодами ремонтных работ потом годами сможет пользоваться наша национальная сборная, футбольные клубы и все посетители стадиона", - написал Игорь Жданов.

Фото: facebook.com/zhdanovihor

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что УЕФА завел дело против Атлетико, победителя Лиги Европы.