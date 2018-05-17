Еврейский комитет Украины после многочисленный антисемитских скандалов начинает составлять "черный список" антисемитов и ксенофобов.

Об этом Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Еврейский комитет Украины начинает составление списка антисемитов и ксенофобов. Этот список будет распространяться по международным организациям, посольствам и координироваться с международными еврейскими, правозащитными организациями и Государством Израиль для принятия мер в отношении этих лиц", - написал он.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

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