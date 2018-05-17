Чем ближе финал Лиги чемпионов тем больше накаляются страсти в центре Киева в прямом смысле слова.

Как узнала "Страна" из информированных источников в ГосЧС, сегодня 17 мая около 10 утра по спецлинии "101" поступило сообщение о том, что горит пивной паб возле станции метро "Дружбы народов"в котором транслируются футбольные матчи с соответствующим названием "Лига чемпионов".

По прибытии на место пожарные предварительно выяснили что причиной возгорания может быть банальный поджог.

По словам собственника заведения, которую он озвучил прибывшим на место чрезвычайного происшествия полицейским - он никого не подозревает в организации поджога и угроз накануне не поступало.

Кстати сам пожар еще до прибытия пожарного расчета погасили жильцы соседнего дома.

Как сообщала "Страна", пока в МВД рапортуют о многочисленных тренингах и муштре личного состава перед финалом Лиги чемпионов по футболу в Киеве, иностранные граждане не могут чувствовать себя в безопасности даже в центре столицы. Накануне финала ЛЧ, в центре Киева на Крещатике обокрали 24-летнего туриста из США.

К слову, из-за грядущего финала ЛЧ Киев уже почти неделю стоит ежедневно в огромных пробках. Столичные власти до 30 мая перекрыли движение транспорта на участке Крещатика от ул. Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого - готовится фан-зона для болельщиков Лиги чемпионов. Причем сделали это за две недели до финала ЛЧ, который, как известно, состоится 26 мая. К слову, ближе к этой дате будет запрещено или ограничено движение транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети города в 1,5 -километровой зоне вокруг НСК "Олимпийский".