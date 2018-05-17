"Автобаза Государственного управления делами" объявила тендер на закупку 15 автомобилей Toyota Camry и 1 автомобиля Toyota Land Cruiser или их эквивалентов за 14,040 млн гривен.

Об этом говорится в тедерной документации, размещенной на площадке ProZorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 18 июня, дата проведения аукциона - 24 июля.

Согласно техническим требованиям к предмету закупки, должно быть закуплено 15 легковых седанов Toyota Camry NG (или эквивалента) с объемом двигателя от 1 984 до 2 494 куб. см стандарта EURO 6.

Автомобили должны быть оборудованы омывателями фар, обогревом лобового стекла, датчиками дождя и света, круиз-контролем, зеркалом с автоматическим затемнением, камерой заднего вида, мультимедийной системой с цветным дисплеем, и не менее 6 подушками безопасности.

Также должен быть закуплен 1 универсал Toyota Land Cruiser 200 или эквивалент с объемом двигателя не менее 4 608 куб. см. стандарта EURO 6.

Авто должно быть оборудовано круиз-контролем, с камерами заднего вида, независимыми системами кондиционирования для 2 ряда сидений, аудиосистемой с многофункциональным сенсорным дисплеем и не менее чем 6 динамиками.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацполиция отменила тендер на закупку наручников за 1,5 млн гривен.

Также для Мариинского дворца закупят мебель и кухонное оборудование на миллион гривен.