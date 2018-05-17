В ЕС вступают в силу ограничения на ввоз для личного пользования продуктов животного происхождения из третьих стран. В частности запрещен ввоз мяса, молока и продуктов из них. Предусмотрены небольшие исключения для отдельных видов еды.

Об этом в четверг, 17 мая сообщает пресс-служба Таможни Литвы, передает РИА Новости.

Литовские таможенники сообщают, что запрет введен с целью избежать заражения животных африканской чумой свиней (АЧС).

"На территорию стан ЕС запрещено ввозить: мясо и мясные продукты (сало, свежее или переработанное мясо, включая птицу, жиры, колбасы, мясные консервы, хлебобулочные изделия с мясом, соусы или супы с мясом), молоко и молочные изделия, корм для домашних животных, в составе которого есть мясо или молочные продукты", - отмечает ведомство.

Ограничения не касаются таких стран как Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария.

"Информируем, что ограничивается ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования из третьих стран на территорию ЕС. Запрещено ввозить мясо, молоко и молочные продукты. Запрет вступает в силу с целью избежать заражения животных АЧС", - говорится в сообщении.

По данным литовского ведомства, разрешено ввозить в виде исключения молочные смеси для детей, а также детское питание. Кроме того, разрешено ввозить специальный лечебный корм для домашних животных, если количество ввозимого продукта на одного человека не превышает двух килограммов.

Исключением для ввоза в страны ЕС являются продукты, которые до открытия упаковки не должны были содержаться в холодильнике, продукты запакованные в специальные упаковки производителя.

Отмечается, что в страны ЕС разрешается ввозить до двух килограммов меда и медовой продукции, яйца, живых устриц, мидий и улиток, до 20 килограммов рыбной продукции (свежая рыба должна быть выпотрошена, разрешен ввоз сушеной рыбы, соленой, копченой и рыбных консервов).

Кроме того, разрешено ввозить до 125 граммов осетровой икры.

Как сообщала "Страна", польские пограничники изымают колбасу и мясные продукты у путешественников из Украины.

"На протяжении целого прошлого года мы задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. Их изымают и уничтожают неподалеку пункта пропуска. Чаще всего эту процедуру мы проводим в пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью", - отметил польский чиновник.

Напомним, что по мнению эксперта, после отмены обязательной сертификации еды и открытия украинского рынка для европейских производителей - в Украину стало поступать много фальсификата и продукции, которую не могут продать в ЕС.