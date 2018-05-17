Через сутки после официального открытия Крымский мост появился в сервисе Google Maps. Об этом свидетельствуют данные картографического сервиса.

Фото: google.ru/maps

Крымский мост также появился в приложении Google Maps для смартфонов.

Однако проложить путь через мост нельзя до сих пор: при попытке построить маршрут от станицы Тамань до города Керчь сервис предлагает воспользоваться паромной переправой.

А вот на Яндекс.Картах новый объект появился на день раньше - 16 мая. И там мост уже учитывается при построении маршрута.

Ранее "Страна" писала о том, что у Омеляна назвали сумму, которую Россия должна Украине за Крымский мост.

Также мы сообщали, как Путин за рулем КамАЗа Керченский мост открывал.