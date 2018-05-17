Крымский мост появился на Google Maps
Через сутки после официального открытия Крымский мост появился в сервисе Google Maps. Об этом свидетельствуют данные картографического сервиса.
Фото: google.ru/maps
Крымский мост также появился в приложении Google Maps для смартфонов.
Однако проложить путь через мост нельзя до сих пор: при попытке построить маршрут от станицы Тамань до города Керчь сервис предлагает воспользоваться паромной переправой.
А вот на Яндекс.Картах новый объект появился на день раньше - 16 мая. И там мост уже учитывается при построении маршрута.
Ранее "Страна" писала о том, что у Омеляна назвали сумму, которую Россия должна Украине за Крымский мост.
Также мы сообщали, как Путин за рулем КамАЗа Керченский мост открывал.
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