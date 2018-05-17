Триумф мадридского Атлетико в финале Лиги Европы оказался омрачен поведением болельщиков испанской команды на трибунах, которые испортили праздник футбола. Напомним, что, в среду, 16 мая, Атлетико разгромил Марсель со счетом 3 - 0 и завоевал Кубок Лиги Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарные дела в отношении испанского Атлетико и французского Марселя за нарушения на финале Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Атлетико открыто дело за использование фанатами пиротехники, а также за расистский баннер.

Болельщики же Марселя обвиняются в массовых беспорядках, актах вандализма, использовании пиротехники и бросании посторонних предметов на поле. Также Марсель обвиняется в задержке начала матча.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит эти дела 31 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что между УЕФА и ФИФА пробежала черная кошка.