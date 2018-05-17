В столице неизвестные совершили нападение на участника АТО и блогера Валерия Ананьева.

Об этом в четверг, 17 мая, сам боец написал на своей странице в Facebook.

По словам Ананьева, нападение произошло тогда, когда он шел в супермаркет.

"Не дошел... Впервые со школьных времен меня решили гопнуть. Все закончилось хорошо, я бы даже сказал, прекрасно. Очень много положительных моментов. Во-первых: я теперь могу есть гречку без специй, потому что у меня во рту стойкий привкус железа. Во-вторых, у меня сильно разбитый кулачок... В-третьих, у всех крутых чуваков есть хотя бы один шрам на голове... Теперь есть и у меня. Я крутой чувак... В-шестых, я все еще бессмертный... хоть и с небольшой дырочкой в голове", - рассказал он.

Фото: facebook.com/id.ananiev

Ранее "Страна" сообщала, что возмутило хвастовство. Ветеран АТО рассказал, почему отказался пожать руку Порошенко.

Также прокуратура заочно сообщила о подозрении фигуранту дела о нападении на "киборга".