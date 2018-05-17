Отношения между ФИФА и УЕФА, и так далекие от идеальных, получили "новую пробоину" после того, как Международная федерация футбола объявила о своих планах реформировать систему клубного чемпионата мира.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций, после появления официальной информации об этих планах, провели экстренное заседание Совета УЕФА по профессиональной футбольной стратегии. Встреча прошла вчера, 16 мая в Лионе и в ней приняли участие Европейская ассоциация клубов (ECA), Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FifPro).

Как передает портал Террикон, по итогам Совета УЕФА сделал "серьезные оговорки" по поводу планов президента ФИФА Джанни Инфантино провести реформу клубного чемпионата мира с 7 до 24 клубов и создать Всемирную Лигу Наций.

"Совет единодушно выразил серьезные оговорки в отношении процесса, связанного с предложениями реформирования клубного чемпионата мира по футболу и предложением о создании Глобальной Лиги Наций, особенно в поспешном графике и отсутствии конкретной информации", - говорится в докладе.

Совет также заявил о "необходимости четко определенной процедуры, которая учитывала бы существующие структуры и директивные органы и включала все основные заинтересованные стороны".

Кстати в стратегический Совет УЕФА входят 17 членов, в том числе президент ПСЖ Насер Аль-Хелафи и вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд. Оба клуба уже участвовали в двусторонних встречах с главой ФИФА Джанни Инфантино, который представил свой проект.

Инфантино планирует изменить клубный чемпионат мира, который будет организовываться каждые четыре года, начиная с осени 2021 года, с участием 24 клубов, включая 12 европейских. На данный момент проходящий каждый год в начале декабря турнир включает в себя семь клубов.

Еще одна идея от ФИФА: создать Всемирную Лигу наций, своего рода мини-чемпионат мира, в котором каждые два года будут участвовать восемь национальных сборных.

При этом президент ФИФА гарантирует, что группа инвесторов (китайских, японских и саудовских) готовы вложить до 25 миллиардов долларов в оба проекта, и эту прибыль обещает перераспределять клубам и федерациям.

Однако EPFL, как ECA и Всемирный форум лиг (WLF), выразили свое недовольство отсутствием консультаций. Они также считают, что два проекта Инфантино внесут дисбаланс как в календарь соревнований, так и станут конкурентами национальных соревнований.

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