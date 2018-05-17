В повестке дня заседания Киевского городского совета 17 мая значится 161 вопрос, из которых 27-общих, 17 вопросов собственности и всего лишь 117 земельных вопросов.

Традиционно горсовет утверждает план работы на текущий год, однако в этом году процесс затянули до мая, поэтому депутаты обязаны будут утвердить основные направления своей работы. Об этом пишут Украинские новости.

Стало известно, какие вопросы стоят на повестке заседания 17 мая.

1. Флаг превыше всего

Фракция городского совета "Всеукраинское объединения "Свобода" продолжает радовать киевлян проектами важных и ответственных решений, существенно влияющими на жизнь города. Одним из таких проектов предлагается поднимать "революционный флаг" ОУН над зданием Киевской городской администрации и районных администраций. Также планируется рекомендовать руководителям предприятий и организаций вывешивать красно-черный флаг ОУН в определенные дни.

Среди таких дней Годовщина рождения Степана Бандеры 1 января, День Соборности Украины 22 января, День памяти Героев Крут 29 января, День создания ОУН 3 февраля, День памяти Героев Небесной сотни 20 февраля.

Также поднятием флага планируется почитать главнокомандующего УПА Романа Шухевича (в день смерти – 5 марта и день рождения 30 июня), полковника Армии УНР Евгения Коновальца (14 июня), память жертв политических репрессий (третье воскресенье мая), День Героев (23 мая), создание Украинской военной организации (30 июля) и создание УПА (14 октября).

Указано, что данный список дат может пополняться, и не ограничен этим перечнем. Также отмечается, что флаг должен быть соизмерим с величиной Государственного флага Украины и размещен перед центральным входом в администрацию. Сам проект решения подал глава фракции "Свобода" Юрий Сиротюк, который до этого подавал ряд проектов о праздновании памятных дат в 2017 и 2018 годах, основная масса которых, так или иначе, касалась деятельности ОУН-УПА.

Интересно, как отреагируют иностранные, в частности, польские болельщики и журналисты, приехавшие на Финал Лиги Чемпионов в Киеве, когда увидят флаг ОУН перед администрацией?

2. Вход свободный, выход – платный

Наиболее революционным с точки зрения журналиста является еще один проект решения "Свободы" о свободном входе в здание Киевсовета активистов и простых жителей Киева. Важно уточнить, что на данный момент вход в здание на Крещатик, 36 свободен на первом этаже. Там находятся столовая, пресс-служба, Колонный зал для мероприятий и центр приема обращений граждан. В принципе, это все необходимые для граждан помещения в Киевсовете. Для посещения остальных помещений необходимо подняться на лифте, доступ к которым заблокирован турникетами, открывающимся по служебным пропускам или аккредитациям и временным пропускам, которые оформляются заблаговременно.

"Свобода" предлагает демонтировать эти турникеты для прохода киевлян в служебные и административные кабинеты. Насколько это будет мешать работе администрации – прогнозировать сложно. Но кабинеты теперь точно придется закрывать, выходя в столовую или за документами. Такое решение только облегчит активистам работу по блокированию работы чиновников и депутатов и повлечет акты вандализма и воровства. По состоянию на май 2018 года, мало у кого возникают проблемы с доступом в необходимый кабинет по предварительному согласованию.

3. Пакеты вне закона

Депутаты посчитали чрезвычайно важным внедрение иностранной практики отказа от полиэтиленовых пакетов в магазинах, супермаркетах и иных объектах торговли. Такие пакеты будут заменять биоразлагаемыми альтернативами, в частности, бумажными. Решение отчасти верное и юридически, и с экологической точки зрения. С юридической точки зрения, решение несет рекомендательный характер, поскольку городская власть не имеет власти над субъектами торговли. Но и штрафных санкций невыполнение решения тоже не несет. С экологической точки зрения, решение повторяет практики стран, в которых использование полиэтиленовых пакетов жестко регламентируется государством. В Киеве успешно перерабатывается только 28% мусора, весь остальной мусор идет на захоронение. К сожалению, большую часть из неперерабатываемой массы составляет полиэтилен, который также затрудняет сортировку мусора по фракциям для дальнейшей переработки.

4. Для того чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное

Депутаты намерены рассмотреть проект решения о покупке земельных участков между улицами Никольско-Слободской и Броварским проспектом в Днепровском районе Киева. Они на данный момент принадлежат Государственном Ощадбанку. Речь идет о покупке 3 земельных участков площадью 2,6 га, 1,97 га и 1,8 га вне прибрежной зоны. Ориентировочная стоимость участков составляет около 281 млн гривен.

Любопытно, что эти земельные участки неоднократно становились объектами скандала вокруг незаконного строительства. С одной стороны компания "Укрбуд Девелопмент" строит ЖК "Солнечная ривьера" в прибрежной зоне, с другой стороны возвышается недострой НАК "Нефтегаз", не так давно переданный Кабмином Нацполиции.

В мае 2016 года Государственная архитектурно-строительная инспекция аннулировала разрешение компании "Терра Капитал" на строительство ЖК "Солнечная Ривьера" между улицами Никольско-Слободской и Броварским проспектом в Киеве в связи с отменой по решению суда градостроительных условий и ограничений застройки, а также со сменой собственника земельного участка.

В феврале 2017 года строительство комплекса было возобновлено.

По словам депутата-автора проекта решения Олега Петровца, на участках, которые планируется выкупить, на данный момент находится пустырь и решение позволит облагородить зону. Также проектом решения планируется обезопасить зону от застройки и "фейковых" активистов.

5. Снесли МАФЫ- снесем и аттракционы

В Киеве существует огромное количество аттракционов для детей и взрослых. Их можно найти на любой вкус и кошелек и в торговых центрах, и на улицах, и в парках. Любопытно, что эксплуатация аттракционов "на улице", по сути, никем в Украине не регулируется.

По сути, за Вашу безопасность при прокате на аттракционе не несет ответственность никто.

Поэтому в городском совете планируют рассмотреть проект решения о проверке всех аттракционов, профилактике их технического состояния, а также ввести процедуру продажи на торгах права аренды подобных развлечений. По оценкам, торги принесут в городской бюджет около 3 млн гривен ежегодно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве продлили запрет на фейерверки и салюты во время ООС.

Также мы сообщали, что в КГГА хотят выделить "Муниципальной страже" 14 млн гривен на закупку формы и газовых баллончиков.