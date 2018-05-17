Парламент поддержал в первом чтении проект закона "О валюте", который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

Соответствующий законопроект №8152 поддержали 253 парламентария, пишет "Громадське".

До этого инициатор проекта, президент Петр Порошенко отметил, что проект предусматривает свободное движение капитала и других валютных ценностей.

Порошенко внес в парламент закон "О валюте" еще 19 марта и определил его как неотложный.

Сам закон разработал Национальный банк Украины как часть новой концепции валютного регулирования. Согласно замыслу НБУ, данный законодательный акт должен способствовать либерализации валютного рынка, а именно упростить процесс осуществления валютных расчетов и ввести принцип "разрешено все, что не запрещено".

Также законопроект одобрили на Национальной раде реформ — совещательном органе при президенте Украины. Кроме этого, новая законодательная инициатива НБУ получила одобрительный отзыв от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который выступил за скорейшее принятие данного закона Верховной Радой.

Позже, 4 апреля, в Раде зарегистрировали еще один закон "О валюте" авторства депутата от "Радикальной партии Ляшко" Сергея Рыбалки. Депутат уверял, что президентский проект, несмотря на заявления о снятия ограничений, предоставляет НБУ чрезмерные полномочия по лицензированию валютных операций, а также позволяет НБУ свободно налагать любые штрафы, что противоречит положениям Конституции Украины и ряда законов Украины. Также, по его словам, в президентском законопроекте "О валюте" содержится ряд декларативных заявлений, механизмы реализации которых не прописано.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ не смог перечислить в государственный бюджет всю указанную в нем сумму.

Также банки разорятся, а депутаты начнут сливать биткоин. Что принесет Украине криптовалютный бум.