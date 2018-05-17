Кабинет министров Украины определил уполномоченные банки, которые будут осуществлять выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно решению конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков, победителями конкурса определены 34 финансовых учреждения.

Так, в перечень вошли: "Аккордбанк", "Альфа-банк", "Банк Альянс", "Банк Восток", "Восточно-украинский банк грант", "Банк инвестиций и сбережений", "Банк кредит Днепр", "Львов", "Пивденный", "Идея банк", "Индустриалбанк", "Коммерческий индустриальный банк", "Конкорд", "Креди агриколь банк", "Кредобанк", "Кристалбанк", "Мегабанк", "Мотор-банк", "Мтб банк", "ОТП банк", "Ощадбанк", "МКБ", "Полтава-банк", "Приватбанк", "Первый украинский международный банк", "Радабанк", "Райффайзен банк аваль", "Скай-банк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", "Укрсиббанк", "Укрсоцбанк", "Универсал банк" и "Юнекс банк".

"Сейчас в Минсоцполитики продолжается заключение договоров с уполномоченными банками по выплате денежной помощи. Все предыдущие договора автоматически теряют силу с 1 июня 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ разрешил валютным заемщикам покупать валюту в любом банке.

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