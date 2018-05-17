Сегодня, 17 мая на суде в Херсоне руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский признал, что имеет два паспорта – российский и украинский, а также попросил судей говорить по-русски. Суд избирает Вышинскому меру пресечения.

Об этом передает ТСН.

Вышинский, котрого подозревают в госизмене, не признает вины и называет дело в отношении себя давлением на свободу слова. Прокурор во время заседания зачитал названия пророссийских статей на сайте информагентства.

На что Вышинский ответил, что "все эти статьи опубликованы под рубрикой "Точка зрения", поэтому он не видит в этом ничего предосудительного.

Ранее "Страна" сообщала, что главред РИА Новости Украина считает обвинение в госизмене безосновательным - адвокат Вышинского.

Также Международная федерация журналистов потребовала освободить Кирилла Вышинского.