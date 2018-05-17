Наиболее авторитетное и уважаемое спортивное издание Германии, журнал Kicker, составил рейтинг игроков Бундеслиги после окончания сезона.

Так, украинский легионер Шальке Евгений Коноплянка занял довольно высокое место. Он 70 - й в рейтинге. Его средний балл 3,28 (у немцев максимальный балл - 1). А лучшим игроком признали Ларса Бендера, капитана леверкузенского Байера (2,65 балла).

Фото: kicker.de

Евгений Коноплянка провел в Бундеслиге 27 матчей и забил 4 гола плюс пять результативных передач.

Шальке же по итогам сезона занял 2 место (63 очка), отстав от Баварии на 21 пункт, и сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов 2018/19.

Второй наш легионер в немецком чемпионате, Андрей Ярмоленко, вообще не попал в итоговый рейтинг. Но стоит отметить, что он пропустил почти половину сезона из-за травмы.

Ранее "Страна" сообщала, что после удачного матча с Гамбургом Коноплянка вспомнил крылатую фразу великого Зинедина Зидана.

Также мы рассказывали, что трансферная цена Евгения Коноплянки упала еще на 3,5 миллиона евро.



