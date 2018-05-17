В четверг, 17 мая, Верховная Рада снова отложила полноценный запуск Государственного бюро расследований (ГБР). За изменения в некоторые законы об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в первом чтении проголосовали 265 депутатов. Об этом пишет Корреспондент.

Глава профильного комитета Андрей Кожемякин просил принять закон в целом с правками, согласованными всеми фракциями.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не стал ставить закон на голосование в целом, отметив, что против выступает глава фракции БПП Артур Герасимов.

Также Парубий поставил на голосование предложение сократить срок подготовки документа ко второму чтению, его поддержал 251 депутат.

"Пока ГБР не может начать набор детективов на местах, так как этот вопрос не урегулирован, как и вопрос работы территориальных управлений. С первого сентября мы начнем работать, с каким ресурсом, зависит от вас", - сказал перед голосованием директор ГБР Роман Труба.

Ранее сообщалось, что ГБР планирует начать первые расследования уже в сентябре текущего года.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп от БПП обратился в суд с заявлением на незаконность назначения Трубы.

Также мы сообщали, что Госбюро расследований объявило конкурс на 455 должностей по всей Украине.