Ученые предупреждают, что на Землю надвигается мощный геомагнитный шторм, пик которого придется на 1 и 2 июня.

Такие данные приводит Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

"В этот раз буря поднимется до уровня G2 и ее "шлейф" будет тянуться в течение еще трех дней", — говорится в сообщении.

При этом в агентстве напоминают, что геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и влияют на многие области деятельности человека.

По словам врачей, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружения, слабость, раздражительность или полную апатию.

"Старайтесь избегать ссор и конфликтов. Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. Больше пейте чистой воды и воздержитесь от приема алкоголя",— советуют эксперты.

Фото: tesis.lebedev.ru

Ранее "Страна" сообщала, что астрономы сообщили даты, когда на Землю обрушатся магнитные бури в мае и июне.

Также ученые выяснили, что будет с Солнечной системой после гибели нашей звезды.