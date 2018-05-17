В четверг, 17 мая, на территории одного из военных городков Львовской области был обнаружен застреленным военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры западного региона.

Около 04:50 в караульном помещении было обнаружено тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями - в область головы и груди.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Следственного управления ГУ ЧП во Львовской области, прокуроры военной прокуратуры Львовского гарнизона и военнослужащих Западного территориального управления ВСП.

Проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления.

Напомним, что в Подольском районе Киева 15 мая на территории военной части было обнаружено тело военнослужащего срочной службы.

Как сообщала "Страна", ранее в Гостомеле Киевской области при загадочных обстоятельствах погиб 23-летний контрактник.