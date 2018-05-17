Очистные сооружения на Донбассе обесточены из-за обстрелов
В Донецкой области из-за обстрелов обесточены очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в своем микроблоге в Twitter.
По данным КП Вода Донбасса, в результате обстрела без электроснабжения остались Гольмовские очистные сооружения, которые расположены на оккупированных территориях Донецкой области.
"Место и характер повреждений на данный момент установить невозможно, так как до сих пор ведутся боевые действия", - говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов обесточены Новолуганские очистные сооружения (район г. Часов Яр). Специалисты КП Вода Донбасса обследуют место поражения.
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