Чуда не произошло. Хоть легендарный вратарь Ювентуса и сборной Италии Джанлуиджи Буффон и обещал вернуться в "скуадра-адзурру", чтобы помочь команде в сложный период, но в итоге все вышло по другому.

Сегодня, 17 мая, Буффон объявил, что этот сезон - последний в его карьере.

Как передает Футбол 1, об этом Буффон заявил на специально созванной пресс-конференции.

Последнюю свою игру легендарный голкипер проведет в субботу, 19 мая, против Вероны в статусе девятикратного чемпиона Италии.

"Болельщикам не стоит ожидать какого-то пафосного прощания, вроде того, что было у Франческо Тотти год назад. Вратарь Ювеентуса хочет уйти скромно",- заявили его агенты.

1052 официальных матча в профессиональной карьере - на этой отметке Джанлуиджи Буффон решил остановится.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Британии взяла под охрану судью, которого Буффон назвал животным.

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