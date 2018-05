Популярный американская поп-группа Backstreet Boys впервые за последние пять лет выпустила новую песню и клип.

Ролик на композицию Don't Go Breaking My Heart обнародован на официальном Youtube-канале группы.

Песня войдет в новый альбом In a World Like This, который группа собирается выпустить в 2018 году.

На видео пятеро участников бойз-бэнда танцуют в студии.

Коллектив готовится к большому концертному туру Backstreet Boys: Larger Than Life (он начнется в июле и продлится до ноября). Всего в его рамках у группы запланировано 21 выступление.

Backstreet Boys были на пике популярности в 90-е годы.

Напомним, что участника распавшейся группы Backstreet Boys обвинили в давнем изнасиловании.

Как сообщала "Страна", вокалист Backstreet Boys заявил, что не насиловал певицу, а все было по согласию.