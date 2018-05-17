Backstreet Boys выпустили новую песню впервые за пять лет молчания
Популярный американская поп-группа Backstreet Boys впервые за последние пять лет выпустила новую песню и клип.
Ролик на композицию Don't Go Breaking My Heart обнародован на официальном Youtube-канале группы.
Песня войдет в новый альбом In a World Like This, который группа собирается выпустить в 2018 году.
На видео пятеро участников бойз-бэнда танцуют в студии.
Коллектив готовится к большому концертному туру Backstreet Boys: Larger Than Life (он начнется в июле и продлится до ноября). Всего в его рамках у группы запланировано 21 выступление.
Backstreet Boys были на пике популярности в 90-е годы.
Напомним, что участника распавшейся группы Backstreet Boys обвинили в давнем изнасиловании.
Как сообщала "Страна", вокалист Backstreet Boys заявил, что не насиловал певицу, а все было по согласию.