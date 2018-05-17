Сегодня, 17 мая президент Петр Порошенко на открытии Солонянской опорной школы в Днепре, где недавно закончился капитальный ремонт заявил о необходимости вступления страны в Евросоюз и децентрализации.

Видео с открытия опубликовала пресс-служба президента в Facebook.

"Я не имею ни малейшего сомнения, что эти первоклассники, которые стоят тут с нами стоят, точно будут жить в Украине-члене Европейского союза", - заявил Порошенко.

"Я, как президент, основал программу децентрализации. Это значит сократить дистанцию между ребенком, родителями, жителями громады и властью. Все решения должны приниматься тут - какую больницу или детсад строить, какую школу", - добавил президент.

При этом во время выступления Порошенко стоял спиной к детям, что вызвало удивление и недовольство пользователей Facebook, которые смотрели видео-трансляцию мероприятия. Люди также возмутились, что малыши стояли на ярком солнце без головных уборов.

Порошенко в своей речи отметил дизайн ремонта учреждения, а также новые технологии, которые внедрены в этой школе, в частности, доступ в интернет. "Новые украинцы в новой школе, в которой реализуется новая концепция образования", - отметил президент.

Видео: facebook.com

Фото: facebook.com

Позже президент присоединится к праздничному флешмобу в честь Всемирного дня вышиванки, который состоится в Днепре напротив здания Днепропетровской областной администрации.

Ранее "Страна" сообщала, что выступая во Львове, Порошенко забыл фамилию погибшего в зоне АТО сержанта ВСУ. Видео.

Также Порошенко и дети. На встрече со школьниками президент внезапно заговорил о жуткой химатаке в Солсбери.