В соцсетях активно распространяется информация о творчестве широко известной в Украине с 1990-х годов "матери" Белого братства Марии Дэви Христос. Под этим именем скрывалась уроженка Донецка Мария Цвигун. Об этом пишут "Вести".

Напомним, секта "Белое братство" прогремевшей в начале 1990-х на всю страну. Сотни тысяч человек, покинув свои семьи и отдав в дар квартиры, полностью перешли под влияние "матери". Закончилось все тем, что 10 ноября 1993 года члены "Белого братства" захватили Софию Киевскую и собирались себя сжечь. Марина Цвигун была приговорена к четырем годам лишения свободы. Экс-прокурор Виктор Шокин, который тогда вел дело "Белого братства", вспоминал, что у очень многих адептов секты обнаружили психические отклонения, а вот саму Цвигун признали вменяемой.

Сейчас в соцсетях появляются многочисленные группы, где популяризируют "творчество" Марии Дэви Христос (она успела сменить имя на Викторию Преображенскую и живет в Москве). В группах участники делятся книгами, стихами, клипами и лекциями "наставницы Бога" на земле. А свои имена скрывают под дивными псевдонимами. Например, Раис Самара или Алафар Рафаилов из Киева. Этот пользователь рекламирует книги "СофиоЛогия Матери Мира" и "Последний завет Марии Дэви Христос", а также постит ее видеоклипы с песнями и стихи.

Страницы адептов пестрят "предупреждениями" - опасность несет не только оформление документов (нигде нельзя оставлять свои личные данные), но и банкоматы. Объяснение простое: "Современные нанотехнологии могут наносить невидимые глазу линии на тело человека, а потом считывать их на расстоянии".

Предлагают книги Преображенской и известные интернет-магазины. Например, "Земной путь Матери Мира" можно приобрести за 118 грн. Правда, товар они принимают только под заказ - смогут доставить через две недели.

Сейчас Виктория Преображенская обзавелась дипломом доктора философии в области теологии. По крайней мере, так говорится на сайте Международного Университета Фундаментального Обучения, у которого два адреса - в Москве и Санкт-Петербурге.

Судя по лекциям, Преображенская снова что-то задумала. Практически во всех лекциях она пугает адептов "мировым злом" и подсказывает землянам "путь спасения". "Пришло время подготовить человечество к явлению антихриста, чтобы собрать вот это число и для планеты подготовить новую трансформу, чтобы планета снова могла в один момент перейти на новый уровень. Меня посадили в тюрьму за то, что пришла в этот мир слишком рано и повела за собой тысячи людей. Темные силы изгнали меня с моей родины, но я выдержала и собрала свои души, которые готовы идти за мной", - говорит Преображенская.

На днях она опубликовала клип, где устроила танец живота в образе древнеегипетской богини. Свой клип она назвала "Изонхайя". А ранее посвятила стихотворение своей родине - "Умирает Украина".

К слову, за свои высказывания Цвигун попала в базу "Миротворца" еще в 2015-м.

Ранее "Страна" писала о том, что Киевский суд оправдал священника, который выставил труп своей жены для поклонения в церкви.

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