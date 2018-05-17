Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевсовета заявил, что решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте экономически обосновано.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"Мы не можем допустить кризиса в транспортной сфере! Мы вынуждены поднять цену на проезд. Ведь транспорт в Киеве должен должным образом работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться", - сказал Кличко.

По его словам, сегодня себестоимость проезда в столичном общественном транспорте намного выше, чем стоимость билета, поскольку подорожали энергоресурсы, материалы.

"У нас не хватает водителей из-за низкой зарплаты. Поэтому, повышение цены на проезд – экономически обосновано. И все расчеты будут обнародованы, с ними можно будет ознакомиться", - отметил мэр Киева.

Напомним, что в Киеве с 14 июля власти разрешили повысить плату на проезд в городском транспорте в 1,5-2 раза. Проезд в метро и автобусах подорожает до 8 гривен.

Как сообщала "Страна", при этом записанные сегодня на карту метро поездки сохранятся и после подорожания до 8 гривен.