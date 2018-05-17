Киевсовет продлила запрет на использование фейерверков, салютов и других пиротехнических средств на территории столицы во время проведения Операции Объединенных Сил на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Киеврады.

За это решение проголосовали 87 из 99 депутатов Киевсовета. Решение принято в связи с изменением формата операции на Донбассе - завершением АТО и началом ООС.

"Осознание того, что проведение развлекательных мероприятий с использованием пиротехнических средств в то время, когда в Украине проводятся мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, когда наши соотечественники продолжают гибнуть, защищая Родину от российских оккупантов, является морально неприемлемым и вызвало необходимость в подготовке этого решения", - говорится в документе.

Сегодняшним решением депутаты внесли изменения в предыдущее решение "О запрете проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории Киева" (от 4 сентября 2014 года), изложив соответствующий пункт в новой редакции: "Установить, что действие этого решения распространяется на время проведения в Украина мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Ранее "Страна" писала о том, что в Милане запретили селфи-палки, фейерверки, еду из закусочных и пить из жестяных банок.

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