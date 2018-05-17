Престижная и очень дорогая компания Louis Vuitton презентовала три новых проекта для чемпионата мира по футболу - 2018.

Как сообщили ее представители, это было сделано в соответствии с договоренностями с Международной федерацией футбола (FIFA), передает ТАСС.

"Louis Vuitton объявляет о сотрудничестве с FIFA в рамках чемпионата мира по футболу в России. Уже в третий раз - после мировых футбольных первенств в ЮАР и Бразилии - Louis Vuitton отмечает свое участие в важном спортивном событии мира совершенно новыми проектами", - заявили в Louis Vuitton.



Мастера компании изготовили футляр для перевозки кубка ЧМ-2018. Главный трофей мирового первенства будет продемонстрирован на первом и финальном матчах ЧМ-2018.

Еще один фирменный сундук предназначен для коллекции из 13 официальных мячей всех чемпионатов мира по футболу начиная с 1970 года. Мячи изготовлены компанией Adidas. В коллекцию войдет еще один мяч, созданный домом Louis Vuitton специально к предстоящему первенству.

К чемпионату также подготовлена специальная коллекция эксклюзивных версий сумок Keepall и Apollo. Они представлены в цветах национальных флагов 35 стран. Эта лимитированная капсульная коллекция включает также кожаные изделия Louis Vuitton.

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