В четверг, 17 мая, Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции со стороны Запада.

Об этом сообщают РИА Новости.

После первого чтения проект предусматривал препятствия для работы российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Это ставило под угрозу возможность участия в государственных и муниципальных закупках и в приватизации.

Перед вторым голосованием из документа исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Третье чтение запланировано на 22 мая.

Согласно законопроекту, меры могут применяться в отношении стран, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось 6..

Законопроект разрешает вводить и иные меры "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку". Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Напомним, что Дональд Трамп поручил подготовить план дополнительных санкций против России.

Как сообщала "Страна", пункт об отмене антироссийских санкций включен в проект коалиционного соглашения в Италии.