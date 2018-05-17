Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала победителем конкурса на должность заместителя главы Государственного агентства резерва (Госрезерв) одного из лидеров автомайдана Дмитрия Булатова. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам госслужбы.

"По результатам конкурса на занятие вакантной должности заместителя главы Государственного агентства резерва Украины определен победителем Булатов Дмитрий Сергеевич", - говорится в сообщении.

Кроме того, конкурсная комиссия определила победителем на должность руководителя аппарата Фонда государственного имущества Елену Спирину, а на должность руководителя секретариата уполномоченного Верховной Рады – Людмилу Левшу.

Напомним, что Дмитрий Булатов во время Евромайдана был одним из лидеров автомайдана. В январе 2014 года активисты заявили о внезапном исчезновении Булатова и объявили вознаграждение за информацию о нем. Через несколько дней автомайдановец нашелся и заявил, что был похищен людьми, которые говорили с русским акцентом и подверся пыткам. Одним из нанесенных Булатову увечий называли отрезанное ухо.

В феврале 2014 года назначен временным Министром молодежи и спорта Украины в парламенте Арсения Яценюка. После президентских выборов и победы Петра Порошенка, Дмитрий Булатов был утвержден на посту министра.

Ранее "Страна" писала о том, что отец похищенного Павла Гриба прошел по конкурсу на должность в МинТОТ.

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