"Вот так после кредитов ходят!". В Борисполе клиентка банка разделась догола. Видео 18+
В Борисполе клиент одного из банков разделась до купальника, а потом сняла с себя все.
Видео с девушкой сняли и выложили очевидцы в Youtube.
Сначала девушка шокировала других посетителей банка неадекватным поведением. Раздевшись до купальника, она начала выкрикивать бессвязные фразы и бегать по отделению.
Фото: скриншот с видео
По словам других очевидцев, после банка она купалась голой в городском фонтане. "Вот так после кредитов "Приватбанка" ходят!", - комментируют очевицы ее поведение на записи.
Видео: youtube.com
Происшествие случилось еще в пятницу, 11 мая.
Видео: youtube.com
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