В Борисполе клиент одного из банков разделась до купальника, а потом сняла с себя все.

Видео с девушкой сняли и выложили очевидцы в Youtube.

Сначала девушка шокировала других посетителей банка неадекватным поведением. Раздевшись до купальника, она начала выкрикивать бессвязные фразы и бегать по отделению.

Фото: скриншот с видео

По словам других очевидцев, после банка она купалась голой в городском фонтане. "Вот так после кредитов "Приватбанка" ходят!", - комментируют очевицы ее поведение на записи.

Видео: youtube.com

Происшествие случилось еще в пятницу, 11 мая.

Видео: youtube.com

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